LIGA 2, etapa #15 // liveSCORE de la ora 11:00 » FC Argeș vine la București, Petrolul întâlnește ASU Poli! Turris Turnu Măgurele, a doua înfrângere consecutivă în campionat! Programul complet al rundei + clasamentul live

Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul Chindiei Târgoviște, a comentat înfrângerea echipei sale împotriva Viitorului, scor 0-3.Vezi AICI programul etapei #15 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1„Lucrurile s-au destabilizat puțin după ce am primit primul gol. Am reacționat bine, am avut câteva oportunități să egalăm - poate și un penalty, nu știu, nu am văzut bine faza - însă n-am reușit să înscriem.Sunt dezamăgit, aveam speranțe mari. ...