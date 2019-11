De ce au început miliardarii de pe Wall Street să facă prăjituri

11:30

Pinterest s-a prăbuşit cu 20% pe bursa din New York Autor: Alex Ciutacu Postat la 01 noiembrie 2019 1 afişăre Platforma Pinterest nu a reuşit să genereze venituri de la utilizatorii din SUA la nivelul aşteptat de investitori în T3 2019, în contextul în care a raportat venituri totale sub estimările anunţate, ceea ce a dus la o scădere de 20% la nivelul acţiunilor listate încă din luna aprilie pe bursa din New York. Veniturile platformei de conţinut, care a debutat pe bursă în luna aprilie, au cr...