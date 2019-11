Plușica de la “Puterea Dragostei” a confirmat relația cu artistul Culiță Sterp: “A fost foarte frumos”. Motivul pentru care cântărețul nu și-a asumat public totul

19:30

O turmă de 500 de capre flămânde a ajutat decisiv la salvarea Bibliotecii Prezidențiale „Ronald Reagan" de incendiile violente din California. În luna mai, biblioteca a „angajat" caprele pentru a curăța terenul din jurul bibliotenii de iarba uscată, ca o măsură de prevenție a dezastrelor, potrivit BBC NEWS preluat de digi24.ro. Caprele au „periat" toată […]