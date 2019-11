A murit Leo Iorga! Soția artistului a confirmat: „Este adevărat! S-a intamplat total brusc, am apucat sa-i…”

21:00

Femeia în vârstă de 34 de ani, în stare critică după o cezariană, a fost dusă cu elicopterul la Iași pentru că spitalul din Târgu Neamț nu avea anestezist după-masa. E a fost stabilizată de medici după o operație în care i s-a scos uterul. Șeful Secției Obstetrică I a Materității „Cuza Vodă", Mircea Onofriescu […]