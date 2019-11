Nicolae Ceaușescu purta un ceas inteligent în timpul execuției? Ce au descoperit anchetatorii

23:40

Bianca Drăgușanu și soțul ei au decis să divorțeze, după doar trei luni de mariaj. Sexoasa blondină nu s-a închis în casă după ce a depus actele necesare separării, ci a ieșit la mall cu fetele, ca să celebreze despărțirea de musculos. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile surprinzătoare. (CITEȘTE ȘI: […] The post Primele imagini cu Bianca după ce a anunțat divorțul! Am filmat-o cu… appeared first on Cancan.ro.