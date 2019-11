Meteorologii avertizează! Cod galben de vânt în 13 județe

09:20

Sâmbătă, începând cu ora 12:30, Elina Svitolina va juca prima semifinală, în compania surprizei Belinda Bencic. Apoi, nu mai devreme de ora 14:00, lidera mondială Ashleigh Barty o întâlnește pe Karolina Pliskova „călăul” Simonei Halep. Vor fi confruntări spectacol, iar campioana en-titre, Svitolina, prestează tenisul carierei la aceste turnee finale. Elina Svitolina și-a asigurat calificarea […] The post Cele mai bune jucatoare de la Shenzhen se înfrunta azi pentru un loc in marea finală! appeared first on Cancan.ro.