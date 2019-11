Super finală la Shenzen!

10:00

Accident mortal in aceasta dimineata pe un drum national care tranziteaza judetul Prahova. Un om a murit, altul este in stare grava dupa ce o masina s-a izbit de un copac si s-a facut praf. Accident înfiorător în județul Prahova Accidentul s-a produs pe DN 1D, Albesti, la kilometrul 4. Din primele date un autoturism […] The post Accident înfiorător în Prahova! Un om a murit, iar altul este în stare gravă, după ce mașina în care erau s-a izbit de un copac appeared first on Cancan.ro.