Siria: Liderul FDS susţine "calea politică", însă nu are "nicio încredere" în Moscova şi Damasc

13:00

Şefa filialei din Florida a Partidului Democrat (FDP), Terrie Rizzo, a răspuns vineri printr-o ironie anunţului făcut de preşedintele republican al SUA, Donald Trump, că va face din proprietatea sa din Palm Beach, Florida, reşedinţa sa permanentă, în locul apartamentului său din Trump Tower din New York: "nu este prima persoană care se stabileşte în Florida pentru a ieşi la pensie", informează EFE.Rizzo a făcut aceste declaraţii în contextul în care a discutat despre paşii pe care îi vor urma democraţii din Florida pentru a nu comite "aceleaşi greşeli" din 2016 şi pentru a reuşi ca alegătorii din acest stat-cheie să-i întoarcă spatele lui Trump la alegerile prezidenţiale din 2020, când actualul locatar de la Casa Albă va încerca să câştige un nou mandat.Pe de altă parte, în timpul unei conferinţe de presă desfăşurată la Miami, unde a fost prezentat un proiect de lege pentru a reactiva programul de reunificare a familiilor cubaneze, suspendat în 2017, parlamentara democrată de Florida, Debbie Murcasel-Powell, s-a referit la rândul ei la anunţul făcut de Trump. Murcasel-Powell s-a întrebat dacă nu cumva decizia bruscă a lui Trump de a părăsi oraşul New York are legătură cu "acuzaţiile serioase făcute la adresa lui în statul New York".Florida este un stat-cheie în alegerile prezidenţiale, nu numai pentru că îi oferă câştigătorului un număr important de voturi în Colegiul Electorilor, unde se decide în final învingătorul în alegeri, dar şi pentru că nu există o tradiţie de a vota cu un anumit partid, votul putând să se încline fie în favoarea republicanilor, fie a democraţilor. În 2012, Florida a votat pentru democratul Barack Obama, în 2016 - pentru republicanul Donald Trump.Joi, Trump a confirmat că îşi va schimba domiciliul din New York, unde s-a născut şi unde a trăit zeci de ani înainte de a ajunge la Casa Albă, în Palm Beach, Florida, unde are o proprietate şi un club privat, Mar-a-Lago. Anterior, cotidianul The New York Times a informat în legătură cu această schimbare de domiciliu care, potrivit lui Trump, este o consecinţă a faptului că oraşul natal l-a "tratat prost", însă, potrivit presei americane, mutarea se datorează faptului că regimul fiscal din Florida este mai avantajos pentru marile averi decât cel din New York.Vineri, Trump s-a lansat într-un atac furibund împotriva oraşului natal, potrivit dpa, numindu-l "murdar şi nesigur" şi acuzându-i pe guvernatorul Andrew Cuomo şi pe primarul Bill de Blasio că vor să-l distrugă. "Oraşul New York nu mai poate fi măreţ din nou sub actuala conducere a guvernatorului Andrew Cuomo (fratele lui Fredo) sau a primarului Bill de Blasio", a scris Trump pe Twitter, folosind o poreclă derizorie pentru fratele guvernatorului Cuomo, care este prezentator la CNN, Chris Cuomo."Cuomo îi foloseşte pe procurori pentru a-i face treburile murdare (şi pentru a-l feri de încurcături)... NYC devine din nou murdar şi nesigur, în timp ce măreaţa noastră poliţie nu este respectată, ba chiar se aruncă apă peste ei, doar pentru că primarul şi guvernatorul 'nu au susţinerea lor''', a scris Trump. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dãdârlat)