Prezidenţiale2019/Dăncilă: Luni va fi un vot pentru instalarea unui premier expert în plângeri penale; parcă joacă într-o scenă de comedie

16:00

Siya Kolisi, căpitanul Africii de Sud, a devenit primul jucător de culoare care a condus naţionala Springboks la câştigarea Cupei Mondiale de rugby, sâmbătă, după victoria cu 32-12 înregistrată în faţa selecţionatei Angliei, în finala de la Yokohama (Japonia)."Vreau să mulţumesc întregii echipe pentru ceea ce am realizat. Am înfruntat un anumit număr de provocări, însă ştiţi că poporul sud-african a fost în spatele nostru şi am dori să-i mulţumim. Avem atâtea probleme în ţara noastră, însă avem o astfel de echipă. Venim din medii diferite, avem origini diferite, dar am ajuns împreună cu un singur obiectiv, pe care am dorit să-l atingem. Am făcut asta pentru Africa de Sud, iar acest lucru arată că trebuie să ne unim forţele dacă dorim să realizăm ceva. Înaintea meciului, antrenorul ne-a spus că nu jucăm pentru noi, ci jucăm pentru poporul ţării noastre. Este ceea ce am dorit să facem. Am apreciat cu adevărat întregul sprijin pe care l-am primit", a declarat Kolisi după victorie.Căpitanul Africii de Sud a primit trofeul Webb Ellis, atribuit campioanei mondiale, din mâinile prinţului Akishino, membru al familiei imperiale japoneze, pe un podium instalat în centrul stadionului din Yokohama.Africa de Sud a câştigat pentru a treia oară în istoria sa Cupa Mondială de rugby, după succesele din 1995 şi 2007.AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Adrian Dãdârlat)