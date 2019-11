Vremea se schimbă radical. Prognoza meteo pentru 3 noiembrie

12:00

S-au petrecut scene de coșmar în București cu puțin timp înainte de ora prânzului. Brațul unei macarale s-a prăbușit peste o mașină în care se aflau patru persoane, iar una dintre ele a rămas captivă înăuntru. Incidentul s-a petrecut pe strada Matei Millo din Capitală. O macara s-a prăbușit peste o mașină în care erau 4 […] The post Scene de coșmar în București! O macara s-a prăbușit peste o mașină în care erau 4 oameni appeared first on Cancan.ro.