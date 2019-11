Regizorul filmului-protest „Les Miserables”, premiat la Cannes, a găsit la București aceleași probleme ca-n Paris: “Îi susțin pe români să iasă în stradă. Au ajuns la putere unii cărora le pasă doar de propriile interese”

07:10

Uneori, pasiunea puternică a părinților pentru un sport anume, jocul unui actor sau muzica unui cântăreț se reflectă pe certificatul de naștere al copilului. Așa au apărut românii Bruce Lee, Van Damme sau Rihanna. Și Florin Radu Răducioiu... 2, tizul “Marelui Blond” care a reușit o dublă de senzație în meciul cu Columbia, 3-1, primul […] Post-ul Florin Răducioiu are la Ineu un fan care-i poartă numele! Reacția fostului tricolor: „O sun pe mama s-o anunț că mai am un băiat” apare prima dată în Libertatea.