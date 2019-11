ANPDCA: Numărul copiilor care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, în scădere cu 8,7% la finele primului semestru

11:20

Peste 50 de artişti, studiouri de new media şi instituţii educaţionale şi de cercetare au transformat Uzina Electrică Filaret în acest weekend într-un spaţiu imersiv al artei îmbinată cu tehnologia, în cadrul Festivalului RADAR - Romanian Artists Developing Alternative Realities.RADAR a fost gândită ca o platformă care cercetează aria mişcărilor creative şi a trendurilor emergente în care new media joacă un rol cheie în împrospătarea conceptului de artă şi a manifestărilor sale, spun organizatorii evenimentului, One Night Gallery. Astfel, RADAR a adus publicului un format inovator de eveniment în care arta contemporană poate fi experimentată interactiv şi imersiv. Accentul se pune pe promovarea expresivităţii artistice prin tehnologii de ultimă generaţie - realitate virtuală, realitate augmentată, inteligenţă artificială, video mapping, instalaţii interactive, video game art, sound design. Astfel, RADAR a arătat că este o iniţiativă curajoasă ce susţine scena de new media art din România prin dezvoltarea unui context local nou care aduce tinerii artişti români în atenţia publicului larg. Emil Drăgan a dezvoltat aplicaţia STEP care a generat pe lângă senzaţiile tari date de efectele VR (realităţii virtuale) şi cea mai mare coadă de la eveniment. A muncit două săptămâni pentru a realiza aplicaţia, pentru ca oamenii să trăiască o experienţă cât mai imersivă. "Am vrut ca ei să poată experimenta astfel lucruri noi. Mai am o instalaţie bazată pe acelaşi principiu, care le dă posibilitatea oamenilor să cânte la pian înconjuraţi de natură, chiar şi celor care, evident, nu ştiu să o facă", a declarat Emil Drăgan, pentru AGERPRES. Echipa RADAR s-a adresat dezvoltatorilor de conţinut creativ, indiferent de categoria din care fac parte - animaţie, realitate virtuală, game art etc. "Cred că e important să aducem acest aspect de comunitate şi să normalizăm impactul noilor tehnologii în experimentarea artei. Am observat schimbări de paradigmă nu doar în zona artelor vizuale, ci şi în domenii conexe precum designului vestimentar sau muzica, care au beneficiat de experienţe neaşteptate precum colecţii de haine cu layere de realitate augmentată (AR) sau concerte cu experienţe imersive 3D. Dacă reuşim să aducem împreună această comunitate şi să o expunem publicului larg prin experienţa unei platforme ca RADAR, atunci cred ca ne-am atins scopul", spune şi Oana Cojocaru, din echipa One Night Gallery.Evenimentul derulat pe perioada a trei zile este încă în desfăşurare, iar cei curioşi sau interesaţi pot ajunge şi duminică, 3 noiembrie, între 18,00 şi 22,00, la Uzina Electrica Filaret, pentru a experimenta fenomenul RADAR. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: RADAR Bucharest / Facebook