Un bărbat a încercat să scoată ilegal din țară patru vietnamezi. Ce au făcut polițiștii de frontieră de la Nădlac

23:20

Povestea e halucinantă, cu atât mai mult cu cât este vorba despre campionul Glory al României, Benny Adegbuyi! O bătaie într-un bar, la care luptătorul a luat parte, alături de șase prieteni, s-a lăsat cu dosare penale și apoi condamnări la ani grei de pușcărie. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, informații […] The post Campionul Glory al României, Benny Adegbuyi, a ”băgat în comă” o persoană în toaleta unei discoteci! Parchetul: „L-a lăsat inconștient…” Înalta Curte: decizie scandaloasă! appeared first on Cancan.ro.