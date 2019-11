Magnus Carlsen, campionul mondial de șah, învins drastic în finala Mondialului de Fishcer Random, o variație a jocului inventată de marele Bobby Fischer

11:10

Emmanuel Culio (36 de ani) a anunțat la finalul meciului dintre CFR Cluj și Academica Clinceni, scor 3-0, că la sfârșitul sezonului va pleca de la campioana României, însă nu se va lăsa de fotbal. „Nu mă las, dar cred că va fi ultimul an la CFR Cluj. Acesta este ultimul an şi vreau să dau totul pe teren, cum am făcut de când am venit aici, în 2007 până în 2011, şi acum, când am venit înapoi. Tot timpul am dat totul atunci când am jucat. ...