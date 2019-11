Genoa - Udinese 1-1, liveTEXT » Ionuț Radu învins de Rodrigo De Paul

14:40

Australianca Ashleigh Barty (1 WTA, 23 de ani) și ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA, 25 de ani) se vor înfrunta ACUM în finala Turneului Campioanelor. Cele două au trecut azi de Belinda Bencic, respectiv Karolina Pliskova. Finala Turneului Campioanelor e liveSCORE, video și foto pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 2 liveTEXT » Ashleigh Barty - Elina Svitolina 6-4, 1-1First set to the World No.1!@ashbarty takes it against Svitolina, 6-4!#WTAfinals pic.twitter. ...