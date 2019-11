Proprietăţile medicinale ale canabisului vor fi analizate în cea mai amplă clinică din Europa

13:10

Axl Rose interpreta hitul „Knockin' on Heaven's Door” pe scena The Colosseum de la Caesars Palace din Las Vegas, vineri seară, când pur şi simplu s-a prăbuşit. Rockerul în vârstă de 57 de ani s-a ridicat însă suficient de repede, a mers apoi în culise, de unde a luat un prosop pentru a şterge scena în locul unde căzuse. Se pare că nişte lichid împrăştiat pe scenă i-a provocat dezechilibrul. Show-ul din Las Vegas face parte din turneul Not In This Lifetime, care a debutat în 2016, iar, anul acest...