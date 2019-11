Prezidenţiale2019/Iohannis: Motivul pentru care România nu a reuşit încă de tot să scape de comunism se numeşte PSD

17:50

Fostul component Oasis Liam Gallagher pare foarte sigur pe aptitudinile sale artistice care au determinat să fie recompensat cu premiul onorific 'Rock Icon', ce îi va fi înmânat duminică seară la gala MTV Europe Music Awards (EMA) de la Sevilia, potrivit EFE.Într-un interviu acordat EFE cu prilejul lansării pe piaţă a noului său album solo, 'Why Me? Why Not' (Warner Music, 2019), starul britanic a declarat că "se simte foarte sigur pe el în faţa publicului" şi că se pricepe să facă "dintr-un cântec de rahat să sune genial".Lansată în urmă cu o lună, noua producţie discografică a rebelului frate al lui Noel Gallagher, ajuns pe primul loc pe lista vânzărilor din Marea Britanie, este un album în care Liam a decis să-şi împartă compoziţiile cu alţii."Pasiunea mea este cânt şi să urc pe scenă, mai mult decât să compun. Nu îmi iese în mod firesc, dar dacă trebuie să o fac, o fac. În aceste cazuri îmi place să lucrez alături de alte persoane", a mărturisit Liam Gallagher (Burnage-Manchester, 1972).După rezultatele bune ale albumului său precedent, 'As You Were' (2017), pentru actualele piese el a reluat colaborarea cu Greg Kurstin şi Andrew Wyatt, care au avut de asemenea rol de coproducători alături de Simon Aldred şi Adam Noble.Rezultatul sunt 11 cântece care au fost bine primite atât de critica de specialitate cât şi de public, mai ales piesa 'Shockwave', devenită cel mai mare hit solo al său şi care l-a readus pe culmile din vremurile de glorie ale trupei Oasis.Inspiraţia pentru titlul noului său album vine de la cele două tablouri pictate de John Lennon şi pe care Gallagher le deţine: 'Why Me?', pe care l-a cumpărat la o licitaţie din 1997 la München, şi 'Why Not', achiziţionat cu ajutorul lui Yoko Ono.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dădârlat)