Lublin – CSM București 19-28, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin

Cristina Ich a devenit mamă pentru prima oară. Vedeta a născut un băiețel perfect sănătos, vineri seara, pe 25 octombrie, la un spital din Capitală. Experiența nașterii, însă, nu a fost așa cum și-a imaginat iubita lui Pițurcă Jr. Noah Alexandru a venit pe lume pe 25 octombrie. Băiețelul este perfect sănătos, însă, Cristina ICH