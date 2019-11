Au fost găsite rolele băiatului de 8 ani, dat dispărut de peste 24 de ore

12:10

După mai bine de trei ani de iubire, Sore Mihalache a vorbit despre unul dintre cele mai importante detalii din relația cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale. Artista a dezvăluit ce va purta în ziua nunții, care va avea loc după multă vreme în care ea a explicat motivul care i-a împiedicat să devină soț și […] The post Sore Mihalache se căsătorește cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale. Artista a spus totul despre nuntă appeared first on Cancan.ro.