FCSB - SEPSI // Moment penibil cu Mache pe banca roș-albaștrilor » Ce făcea imediat după golul de 2-1 :D

19:20

Cristiano Bergodi, 55 de ani, antrenorul celor de la FC Voluntari, a încercat să găsească cauzele care au dus la un nou eșec al echipei sale, 1-2 pe teren propriu cu FC Botoșani. „Am jucat bine, am condus, am avut și 2-3 situații bune de a majora avantajul. Cred că și arbitrul a dat o mână de ajutor oaspeților, nu cred că a fost fault la faza de la primul lor gol. Am pierdut echilibrul în repriza secundă. ...