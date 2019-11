Prezentatorul de la ”iUmor”, gesturi obraznice la shopping cu ”Kim Basinger de România”

12:40

Fostul ministru și președinte al Consiliului Județean Caraș Severin, Sorin Frunzăverde, a murit în această dimineață la Spitalul Județean din Reșița. Acesta suferea de o perioadă lungă de timp de o boală grea, care l-a și determinat să părăsească mediul politic. Sorin Frunzăverde a fost membru fondator al FSN, președinte al Camerei de Comerț din […]