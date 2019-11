McDonald's îşi concediază directorul general din cauza relaţiei acestuia cu o persoană angajată în cadrul companiei

23:00

Festivalul Internaţional "Mihail Sebastian", care s-a desfăşurat în perioada în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie la Brăila, a devenit deja o tradiţie în peisajul cultural, ţinând seama de complexitatea personalităţii celui care i-a dat numele precum şi de modul în care aceasta este percepută de public de-a lungul timpului, apreciază preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER), dr. Aurel Vainer, la iniţiativa căruia a avut loc manifestarea aflată la cea de-a VII-a ediţie."Festivalul Mihail Sebastian a evoluat incredibil de bine. Când am trecut de la proiectul 'Zilele Mihail Sebastian' la festivalul naţional şi apoi internaţional cu acelaşi nume, am ţinut seama de o serie de evoluţii şi posibilităţi, dar mai ales am văzut că publicul românesc a primit bine această manifestare, ţinând seama de marea personalitate intelectuală, culturală, artistică a acestui fiu al României şi al poporului lui Israel. Ne-am gândit că este una dintre cele mai valoroase moşteniri pe care le avem în România la ora actuală, ţinând seama de complexitatea personalităţii lui Mihail Sebastian. (...) Programul a fost unul complex, am avut lansări de carte, dezbateri, spectacole de teatru foarte reuşite. Şi mi-am dat seama că un spectacol de teatru poate varia în timp - altfel l-am văzut în urmă cu cinci ani, altfel îl vedem astăzi. Acest festival începe să fie o tradiţie 'sine qua non' în peisajul cultural naţional şi internaţional. Nu poţi să vorbeşti despre toamnă fără să vorbeşti şi despre acest festival. Ne bucurăm că putem să scoatem în relief astfel de personalităţi şi intenţionez să creez şi alte evenimente similare", a declarat Aurel Vainer la finalul evenimentului.Oficialul FCER a moderat, pe 2 noiembrie, o masă rotundă despre viaţa şi opera lui Mihail Sebastian, la care au conferenţiat prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei "Carol I", membru corespondent al Academiei Române, Adrian Cioflâncă, directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, dr. Viorel Coman, profesor şi scriitor, conf. univ. dr. Zamfir Balan, cercetător ştiinţific (Muzeul Brăilei "Carol I"); prof. univ. dr. Bogdan Creţu, directorul Institutului de Filologie Româna "Alexandru Philippide" din Iaşi; lector univ. dr. Valentin Popa, muzeograf (Muzeul Brăilei "Carol I")."Cred că a fost o manifestare reuşită. A început la ora 10,00 şi s-a terminat la ora 13,00 cu sala plină. Deci subiectul Sebastian interesează în România şi trebuie să facem să fie cât mai ascultat şi urmat. Important este că la această ediţie am avut cea mai bună reprezentare media şi le mulţumesc tuturor reprezentanţilor presei care au fost în aceste zile alături de noi", a adăugat dr. Aurel Vainer.O expunere pe zona de istorie a Holocaustului a fost susţinută, în cadrul dezbaterii, de Adrian Cioflâncă, directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România."Este pentru prima dată când particip la acest festival. (...) În cercetările din ultimii ani am considerat că am ceva de spus pe zona de istorie a Holocaustului,îÎn cadrul simpozionului am vorbit despre 'Jurnalul' lui Sebastian, despre felul în care Sebastian merge şi relatează atrocităţi la care a fost martor - în primul rând Pogromul de la Bucureşti. Am făcut o comparaţie cu alte jurnale din epocă. (...). Ca o constatare - chiar şi în cazul unor minţi extrem de lucide, care ştiau să citească realitatea mai repede decât alţii, conştientizarea unei catastrofe vine destul de târziu. Şi asta ne spune că de fiecare dată când se întâmplă ceva foarte grav în istorie, de fapt nu suntem pregătiţi, şi că de cele mai multe ori ne ia prin suprindere. Din acest motiv am spus la simpozion că probabil cei mai mulţi dintre noi intrăm în istoria gravă ca nişte somnambuli pentru că atunci când se întâmplă nenorociri nu ai cum să înţelegi toată gravitatea momentului. Or, când vorbim despre Holocaust, vorbim despre o crimă fără precedent, care vizează eliminarea unei întregi populaţii. Este evident că nici cadrul conceptual nici dispoziţia emoţională din perioada relatată - 1941-1942 - nu ajută la înţelegerea în timp real a ceea ce s-a întâmplat", a afirmat Adrian Cioflâncă."Te-ai gândit vreodată?" a fost titlul recitalului de poezie şi jazz oferit publicului de la festival de actriţa Claudia Motea şi Lucian Sabados, directorul Teatrului "Maria Filotti Brăila, cel care a pus bazele festivalului."Am venit la Festivalul 'Mihail Sebastian' pentru a treia oară consecutiv, dar pentru prima oară într-o ipostază inedită - aceea de actriţă şi poetă, cu un recital extraordinar de poezie şi jazz, susţinut alături de Lucian Sabados. El a asigurat atât coloana sonoră cât şi concertul regizoral al acestui recital în rostirea mea cu versuri din creaţia mea din volumul 'Preludii în cetatea soarelui'. Am debutat cu acest spectacol anul trecut, la Festivalul de Carte şi Muzică Libris Braşov, a avut un real succes, după care l-am jucat pe scena mai multor teatre din Bucureşti. Acum m-am aflat alături de toţi prietenii mei evrei, şi de toţi cei care îndrăgesc creaţia dramaturgică a lui Mihail Sebastian. A fost o onoare să fiu prezentă la acest festival, care are o ţinută internaţională. Pulsul dramaturgiei româneşti se simte la foc continuu, indiferent că eşti român sau evreu sau de altă etnie aici, la Teatrul Dramatic 'Maria Filotti'. Iar motto-ul acestui recital a fost: 'Atunci când iubeşti totul devine o inimă'", a declarat, pentru AGERPRES, Claudia Motea.O secţiune specială a festivalului a fost cea intitulată "Muzică şi poezie", în cadrul căreia artiştii Alexandrina Chelu şi Florian Chelu Madeva, de la Comunitatea Evreilor din Oradea, au interpretat sonete muzicale pe versurile unor poeţi români de origine evreiască."Este pentru a doua oară când suntem invitaţi la Festivalul 'Mihail Sebastian'. Este o onoare şi totodată ne-a 'obligat' să venim mereu cu ceva nou. Am avut în repertoriu poeţi români de etnie evreiască precum Avram Steuerman-Rodion, Aural Baranga, Maria Banuş, poeţi cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi care au fost aşezaţi pe muzică de compozitorul Florian Chelu Mandeva - tatăl meu. Am atins în repertoriu o surpriză, un cântec foarte greu pe care l-am interpretat în limba spargă, de Nina Cassian. Noi ne-am lărgit orizontul, avem integrale Shakespeare, Michelangelo, Eminescu. Ceea ce facem de fapt vizează arta în forma ei cea mai pură şi tot ce înseamnă valoare, indiferent de etnie, de religie. Iar noi am găsit poeţi evrei români foarte valoroşi, care meritau să fie aduşi la lumină prin muzică, pentru că aceasta este forma noastră de exprimare. Am venit şi cu poeţi mai noi, între care Adina Rosenkranz Herscovici, pe care am cunoscut-o la Tel Aviv. (...) Am mai făcut o descoperire foarte plăcută - şi vom mai lucra pe această latură - traduceri în ebraică din poeţi internaţionali. Am mai interpretat la final un poem de Mişu Iancu şi Alexandru Mandi, un foarte frumos cântec romanţat despre mama. Am găsit un public avizat care apreciază şi înţelege acest gen de recitaluri", a declarat solista Alexandrina Chelu.FCER s-a prezentat cu recitaluri susţinute de corurile "Hazamir" şi "Macabi", cu spectacolul de dansuri "Fetele lui Tevie" susţinut de formaţia de dansuri israeliene "Haverim", precum şi cu un concert extraordinar de muzică evreiască susţinut de trupa Bucharest Klezmer Band. Manifestările artistice au avut loc sub reprezentarea directa a lui Silvian Horn, vicepreşedinte al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, coordonatorul programelor artistice şi culturale ale comunităţii, care a remarcat că artiştii au demonstrat din nou că muzica nu are frontiere."Mihail Sebastian prin operele sale a reuşit să unească oamenii, să unească minorităţile. Şi cum literatura română nu are frontiere, cred că am reuşit şi eu, prin formaţiile artistice care au participat la acest eveniment, să dovedesc că muzica nu are frontiere. În spectacolul 'Scripcarul pe acoperiş', susţinut de trupa de dansuri 'Haverim' - un periplu, o trecere în revistă a obiceiurilor evreieşti - am reuşit să dovedim că nu există antisemitism şi că muzica nu are frontiere. Şi mă bucur că Festivalul 'Mihail Sebastian' a fost o reuşită şi în acest an. (...) Noi, evreii, avem şi poveşti triste, dar avem şi poveşti vesele, şi atunci trebuie să le regăsim şi în coregrafia noastră. Şi le găsiţi la formaţia de dansuri israeliene 'Haverim', le găsiţi în spectacolele noastre", a declarat Silvian Horn.Teatrele "Mihai Eminescu" din Botoşani şi "Bacovia" din Bacău au susţinut, în cadrul festivalului, spectacolele "Zeul măcelului" în regia lui Erwin Şimşensohn şi "Steaua fără nume" - regia: Gheorghe Balint. Teatrul "Karov" a venit din Tel Aviv cu primul act al piesei "Ultima oră" (în limba română), invitat special fiind actriţa Geni Brenda Vexler de la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti.Regizorul Erwin Şimşensohn a transpus în piesa sa un text care aparţine scriitoarei Yasmina Reza, cu titlul original "Dieu du carnage", care a stat şi la baza ecranizării "Carnage" a lui Roman Polanski."Yasmine Reza este o personalitate culturală a Franţei. (...) Textul este foarte frumos, unul dintre cele mai montate în România, şi totodată foarte ofertant pentru actori - patru partituri generoase. El se referă la două cupluri de părinţi care încearcă să aplaneze un conflict născut dintr-o joacă agresivă a copiilor lor, şi pe care, aparent, ei încearcă să-l rezolve. Dar totul evoluează într-un alt sens decât ei şi-au plănuit şi de fapt acest text pune o oglindă în faţa noastră - şi anume că, odată cu creşterea în vârstă, nu devenim mai inteligenţi, nu reuşim să aplanăm conflictele ci, dimpotrivă, le dăm o altă turnură devenind din ce în ce mai agresivi şi violenţi. Probabil copiii au acel instinct de a rezolva conflictele mult mai curat şi mult mai bun decât adulţii şi de fapt este o iluzie aceea că, odată ajunşi la vârsta maturităţii, ştim să evaluăm asemenea situaţii raţional şi să le aplanăm. În cele din urmă, violenţa este înrădăcinată în fiinţa umană şi ea este de fapt amplificată odată cu creşterea în vârstă şi în niciun caz eradicată. Am mai montat două spectacole la Teatrul din Brăila, care are o tradiţie veche, iar publicul este educat, cult", a povestit Erwin Şimşensohn.Festivalul "Mihail Sebastian" a oferit pe lângă manifestările culturale, "primite cu îndelungi aplauze", multă frumuseţe şi culoare oraşului în care s-a desfăşurat, a remarcat Nadia Ustinescu, preşedintele Comunităţii Evreilor din Brăila,"Suntem multe etnii şi e frumos că se întâmplă ceea ce s-a întâmplat şi în urmă cu 50, cu 100 de ani - oamenii au rămas în relaţie. Sălile au fost pline, au venit toţi invitaţii prieteni, iar publicul s-a bucurat de calitatea manifestărilor pentru că da, de la an la an, nivelul s-a ridicat foarte mult. Ultima seară a festivalului ne-a găsit obosiţi dar deosebit de fericiţi, pentru că ne-am bucurat, am fost alături de cei care ne-au încântat cu calitatea lor umană, au dăruit cu atâta bucurie şi sinceritate totul, iar receptivul public brăilean ne-a dăruit cu aplauzele lungi. Ne bucurăm că Sebastian ne-a creat din nou senzaţia că oraşul Brăila trăieşte frumos, are oameni cultivaţi care se bucură de cultură. Sper ca acest eveniment să dăinuie de-a lungul anilor", a spus Nadia Ustinescu.Aceasta a adăugat că interesul elevilor pentru comunitatea pe care o conduce este unul tot mai mare. "Foarte mulţi elevi ne-au vizitat Templul, însoţiţi de profesori de istorie şi de religie. Şi, da, remarc că lumea este mai aplecată vizavi de cunoaşterea etniei noastre, ceea ce este lucru îmbucurător, pentru că este posibil ca un copil să se simtă mult mai retras, pentru că provine dintr-o familie mixtă, unde se pun probleme vizavi de religie, el nu ştie dacă colectivitatea îl va primi cu braţele deschise. Dar, dacă ne cunoaştem mai bine, dacă înţelegem că Dumnezeu e unic şi ne veghează pe toţi, dacă avem disponibilitate şi iubire pentru El, El întotdeauna ne trimite mesaje pe care doar cei care îl au în suflet le primesc", a adăugat Nadia Ustinescu.Directorul Departamentului de Cultură, Istorie, Artă, Media al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România, Robert Schorr, organizator al manifestării, speră ca Festivalul "Mihail Sebastian" să capete o dimensiune internaţională mai amplă, în condiţiile în care piesele dramaturgului se joacă în cel puţin 10 teatre europene."Consider că această ediţie a Festivalului Internaţional a fost poate cea mai reuşită, datorită diversităţii momentelor artistice şi ştiinţifice şi a calităţii înalte a actelor care s-au derulat. Festivalul a devenit o tradiţie, pentru că este deja recunoscut la nivel naţional şi internaţional. Toţi iubitorii de cultură din România l-au pus deja pe calendarul anual al activităţilor artistice, şi nu e puţin lucru că am ajuns la cea de-a VII-a ediţie. Nu e simplu de organizat un astfel de festival, nu doar din cauza dificultăţilor financiare, ci şi a anvergurii, precum şi programelor diferite pe care le oferă artiştii. Cu toate acestea, datorită notorietăţii deja câştigate de acest festival, lumea artistică din România răspunde 'prezent'. (...) Spectacolele s-au jucat cu casa închisă. Festivalul a devenit deja un brand şi ne propunem ca amploarea acestuia să crească. Mai exact, ne propunem pentru anul viitor extinderea sa în plan internaţional, în condiţiile în care spectacolele lui Sebastian, în special 'Steaua fără nume', se află în repertoriul a cel puţin 10 teatre din Europa. Intenţionăm să oferim publicului lucruri care au valenţe foarte puternice atât româneşti, cât şi iudaice şi europene. Sebastian însuşi se declara un român european, evreu dar, în acelaşi timp, niciodată plecat de pe malurile Dunării", a afirmat Robert Schorr.El a dorit să le mulţumească pe această cale tuturor celor care au făcut posibilă organizarea unei noi ediţii a Festivalului "Mihail Sebastian": Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăriei Municipiului Brăila, Consiliului Judeţean Brăila, Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, Teatrului "Maria Filotti" Brăila, Muzeului Brăilei "Carol I", Comunităţilor Evreilor din Bucureşti şi din Brăila, The American Jewish Joint Distribution Committee România, Fundaţiei Caritatea, Supercom S.A., Borsec, Tuborg, Coca Cola HBC Romania. AGERPRES / (A - autor: Cătălina Matei, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru)