L-au bătut la nuntă și i-au luat banii de dedicații! Adrian Minune, în stare de șoc: a crezut că nu vede bine

Polițiștii din Craiova, dar și cele din localitățile aflate în apropierea orașului sunt în alertă. Remus Mario Fieraru, un băiat de 15 ani, a dispărut de acasă. Când și-au dat seama că fiul lor nu se mai întoarce, părinții au încercat să afle ce s-a întâmplat și, la un moment dat, au găsit un bilet […] The post Remus Fieraru are 15 ani și a dispărut din Craiova! Ce mesaj era scris în biletul găsit de părinții lui appeared first on Cancan.ro.