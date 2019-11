Nadia Comăneci, un model de 10! Campioana noastră la gimnastică a devenit imaginea unei linii vestimentare cu motive tradiționale

07:10

Jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț (inițiativa independentă Teleleu.eu) continuă seria de articole "Plecat" despre viața românilor din diaspora, cu portretele unor tineri care au decis să intre în politica românească, deși locuiesc în străinătate. Iulia Tănăsescu are 34 de ani și e stabilită de trei ani la Barcelona, unde lucrează într-o companie de […]