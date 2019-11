TOP CINEMA Filmul ''Terminator: Dark Fate'' a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american

02:30

Taylor Swift a fost artista care a câştigat cele mai multe trofee (trei) la ediţia de anul acesta a premiilor MTV European Music Awards (EMA), în timp ce Rosalia a obţinut premiul pentru Cel mai Bun Video Latino şi Cea mai Bună Coregrafie, potrivit ziarului El Pais. Sursa foto: (c) Taylor Swift Updates/Twitter.comTaylor Swift a fost marea câştigătoare a serii cu trei premii: Cel mai bun videoclip, Cele mai bune efecte speciale şi la categoria Video For Good, în timp ce Rosalia a devenit prima artistă spaniolă care câştigă un MTV Music Award la categoria Cel mai bun Video Latino şi premiul pentru Cea mai bună coregrafie, ambele trofee pentru piesa "Con altura", o colaborare cu artiştii J Balvin şi El Guincho.Lista completă a câştigătorilor:- Cel mai bun videoclip de avangardă: Missy Elliot- Videoclipul anului: Taylor Swift, "You need to calm down" - Artista anului: Ariadna Grande- Cântecului anului: Lil Nas X, "Old Town Road" (feat Billry Ray Cyrus) - Cel mai bun artist debutant: Billie Eilish- Cea mai bună colaborare: Shawn Mendes / Camila Cabello, "Senorita" - Artista anului cu cea mai mare proiecţie: Billie Eilish- Cel mai bun videoclip pop Pop: "Sucker", Jonas Brothers - Cel mai bun videoclip hip-hop: "Money", Cardi B- Cel mai bun video R& B: "Waves", Normani - Cel mai bun video K-pop: "Boy with luv", BTS (featuing Halsey) - Cel mai bun video latino: "Con altura", Rosalia &J Balvin (El Guincho) - Cel mai bun video rock: "High Hopes", Panic! At the Disco - Video For Good: "You Need to Calm Down", Taylor Swift- Cea mai bună trupă: BTS- Cel mai bun Imn: "Hot Girl Summer", Megan Thee Stallion (featuring Nicki Minaj şi Ty Dolla $ign) - Cântecul verii:" Boyfriend", Ariana Grande & Social House - Fashion Trailblazer: Marc Jacobs- Cea mai bună regie: Lil Nas X, "Old Town Road" (feat Billry Ray Cyrus) - Cele mai bune efecte speciale: "ME!", Taylor Swift (Brendon Urie). Efectos especiales de Loris Paillier y Lucas Salton - Cea mai bună editare: "Bad Guy", Billie Eilish - Cea mai bună regie artistică: "7 rings", de Ariana Grande (John Richoux) - Cea mai bună coregrafie: "Con Altura", Rosalia & J Balvin (El Guincho)- Cea mai bună producţie video: "Senorita, Shawn Mendes & Camila Cabello (Scott Cunningham).AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) MTV EMA/Twitter.com