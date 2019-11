Cartelele prepay doar cu buletinul | APADOR-CH cere CCR să stabilească termenul de examinare a OUG

08:20

O investigaţie New York Times, desfăşurată în nouă ţări pentru cea mai mare parte a anului 2019, a descoperit un sistem de subvenţii care este în mod deliberat opac, subminează în mare măsură obiectivele Uniunii Europene privind mediul şi este afectat de corupţie şi auto-tranzacţionare. În fiecare an, blocul din 28 de ţări plăteşte 65 de miliarde de dolari sub formă de subvenţii agricole destinate să sprijine fermierii de pe continent şi să menţină în viaţă comunităţile rurale. Dar în toată Unga...