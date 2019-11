Cum îți desfunzi nasul. 10 remedii naturale, de la bunica

13:10

Clever, aplicația de ridesharing din România va deveni în următoarele luni FREE NOW, în urma absorbției efectuate de grupul ”NOW”, deținut de companiile Daimler și BMW. Transformarea Clever în FREE NOW va permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicație pentru a găsi o soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, […] Post-ul Clever devine FREE NOW, deținută de Daimler și BMW. Care sunt etapele transformării aplicației de transport apare prima dată în Libertatea.