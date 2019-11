Claudiu Manda: Suntem în situaţia de a pierde guvernarea strict din cauza trădării lui Ponta

11:40

Actorul Matthew McConaughey a fost distins în 2014 cu Premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare masculină în rol principal, din filmul "Dallas Buyers Club".Matthew McConaughey s-a născut, la 4 noiembrie 1969, în Uvalde, Texas, SUA. A absolvit Universitatea din Austin, Texas, (1993) şi a înregistrat primul succes cu filmul "Dazed and Confused" (1993).După debutul cinematografic, fiind recunoscut pentru carisma şi caracterul său dezinvolt, a obţinut un rol principal în "A Time to Kill" - "Vremea răzbunării" (1996), unde a jucat alături de Sandra Bullock, Samuel L. Jackson şi Kevin Spacey. În acelaşi an a apărut pe coperta revistei "Vanity Fair" şi a fost catalogat drept "star în ascensiune la Hollywood".În 1997, a jucat alături de Jodie Foster în "Contact", un film ştiinţifico-fantastic regizat de Robert Zemeckis. În acelaşi an, joacă rolul unui avocat implicat într-un proces al sclavilor africani care au provocat o revoltă pe nava Amistad. Filmul "Amistad" (1997), nominalizat la Oscar, care l-a avut în distribuţie şi pe Anthony Hopkins, a fost regizat de Steven Spielberg.Întorcându-se la rădăcinile sale comice, în 1999 a jucat în "EdTv" rolul de funcţionar umil care devine starul propriului reality-show. Producţia a fost o dezamăgire atât pentru critică, cât şi în ceea ce priveşte încasările.După câteva probleme cu legea, la sfârşitul anilor '90, după 2000 a devenit "regele comediilor romantice": "Wedding Planner" (2001), unde a jucat în tandem cu Jennifer Lopez şi apoi "How to Lose a Guy in 10 Days" (2003), alături de Kate Hudson, potrivit site-ului www.imdb.com. A urmat cooptarea sa într-o producţie de acţiune - "Sahara" (2005) şi a fost numit de revista People "Cel mai sexy bărbat în viaţă".Alături de Al Pacino, a jucat rolul de escroc în "Two for the Money" (2005). După încă două comedii romantice "Failure to Launch" (2006) şi "Fool's Gold" 2008), a jucat în "Tropic Thunder" (2008), care i-a avut în distribuţie şi pe Ben Stiller, Jack Black şi Robert Downey Jr.După o pauză în 2010, au fost lansate, în 2011, două producţii ce l-au avut ca protagonist. A interpretat personajele Mick Haller din "The Lincoln Lawyer" şi Killer Joe Cooper în "Killer Joe".În 2012, a urmat drama "Mud", apreciată de critici, şi cu succes la box office. Tot în acelaşi an, s-a bucurat de aprecieri şi pentru interpretarea din comedia "Magic Mike", unde a jucat rolul lui Dallas, un stripper care instruieşte un tânăr, în producţia regizată de Steven Soderbergh.Rolul Ron Woodruff din "Dallas Buyers Club" (2013), un activist care, după ce este diagnosticat cu SIDA şi i se mai dau şase luni de viaţă, în anii '80, adoptă un regim bazat pe consumul de droguri, ce îi temperează efectele bolii, i-a adus lui Matthew McConaughey Premiul Oscar şi Glob de Aur. Pentru acest rol, actorul a slăbit 21 de kilograme, dar efortul a meritat.A mai interpretat rolul detectivului Rustin Cohle, din serialul difuzat de HBO, "True Detective" (2014), o producţie apreciată favorabil de critici. În 2014, actorul a putut fi urmărit şi pe marile ecrane, în rolul fostului pilot NASA, Cooper, în producţia SF regizată de Christopher Nolan, "'Interstellar"'. Au urmat rolurile din: "The Sea of Trees" (2015), "Free State of Jones" (2016), "The Dark Tower" (2017), "White Boy Rick" (2018), "Serenity" (2019), "The Beach Bum" (2019).Este căsătorit cu Camila Alves, din 2012, şi are trei copii. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Matthew McConaughey / Facebook