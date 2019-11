Încă o gafă marca Dăncilă: Lupt împotriva unei ţări în care să se regăsească toţi românii - AUDIO

13:10

„Către pesedişti, Acum trei ani, românii ne-au votat pentru ceea ce am spus că reprezentăm, pentru principiile şi valorile în care credem. Ne-au votat şi pentru promisiunile unui program de guvernare făcut pentru români şi pentru România. Ştampila votului a fost pusă pe buletinul de vot cu cerneală autentică. Nu cu cerneală simpatică. Nu s-a şters nici după un an, nici după trei. Cei care ne-au votat cred în continuare în noi şi în cuvântul nostru. Am făcut multe din cele promise şi mai avem înc...