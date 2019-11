LIVE Votul pentru învestirea Guvernului Orban | Şedinţa Parlamentului a început / Defecţiuni la sistemul de vot al parlamentarilor

14:30

Simona Halep şi-a anunţat fanii pe contul său de Instagram că următorul pas pentru ea este să se bucure de vacanţă, dar a vorbit şi despre motivul ei de fericire: antrenorul Darren Cahill a revenit în echipa jucătoarei din Constanţa, alături de care va lucra în anul următor, 2020. „Încă un an important. Vă mulţumesc enorm tuturor celor din echipa mea, familiei, prietenilor şi fanilor mei. Un an plin de amintiri minunate, am câştigat cel mai important turneu de tenis din lume, Wimbledon, şi mă af...