Gorj: Dosare penale pentru şase şoferi băuţi şi unul sub influenţa substanţelor psihoactive la volan

Poliţiştii gorjeni au întocmit şapte dosare penale după ce au depistat, la volan, şase conducători auto sub influenţa alcoolului şi unul care consumase substanţe psihoactive, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.Potrivit sursei citate, în urma acţiunilor din weekend au fost aplicate peste 330 de amenzi şi reţinute 64 de permise de conducere."În acest weekend, poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Gorj au desfăşurat acţiuni pentru depistarea conducătorilor auto care conduc autoturisme pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe psihoactive, fiind aplicate 336 de amenzi pentru mai multe nereguli depistate în trafic, din care 16 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, şi reţinute 64 de permise de conducere, din care 21 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului. Poliţiştii au mai constatat şi şapte infracţiuni rutiere, din care şase privind conducerea sub influenţa alcoolului şi una sub influenţa unor substanţe psihoactive", a precizat Miruna Prejbeanu.Tânărul depistat în timp ce conducea sub influenţa substanţelor psihoactive are de 23 de ani şi este din comuna Albeni. El a fost prins pe strada Victoriei din municipiul Târgu-Jiu, fiind testat cu aparatul Drugtest. AGERPRES / (AS - autor: Oana Popescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres