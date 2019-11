Vrancea: Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne, proiect realizat cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA, a poposit la Focşani

Elevii Colegiului Pedagogic "Spiru Haret" din Focşani au vizitat, luni, Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne, care a poposit pentru câteva ore în curtea liceului, şi au avut ocazia să asculte poveştile traumatizante ale unor tinere care au căzut în plasa reţelelor de trafic de persoane, în cadrul unui proiect desfăşurat cu sprijinul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii."Ideea acestui proiect mi-a venit în Statele Unite, când am vizitat Muzeul Freedom Center din Cincinnati, unde există un etaj întreg dedicat sclaviei moderne. Din nefericire, şi România este acolo la loc de cinste, ca ţară resursă pentru traficanţi. M-am gândit că acest muzeu ar trebui să ajungă la cât mai multe potenţiale victime. Şi atunci am găsit soluţia unui muzeu mobil, cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA. Proiectul Muzeului Sclaviei Moderne a fost singurul selectat din România", a declarat, pentru AGERPRES, iniţiatoarea acestui proiect, Aurora Martin.Proiectul Muzeului Mobil al Sclaviei Moderne a debutat pe 1 noiembrie, în comuna Dumbrăveni, iar luni a poposit la Focşani. Din cauza campaniei electorale, caravana îşi va relua drumul pe 25 noiembrie şi timp de o săptămână va poposi în mai multe sate din judeţ."Am început acest proiect pilot în Vrancea, în satul meu natal din comuna Dumbrăveni. Astăzi (luni - n.red.) muzeul mobil a poposit la Focşani. Intenţia mea e să ajung cu acest muzeu în sate, acolo unde este foarte necesar, pentru că lipsa de mijloace financiare, corelată cu lipsa de informare, vulnerabilizează persoanele, în special fetele tinere, care sunt mai predispuse să răspundă unor propuneri sau oferte tentante şi să devină astfel victime ale traficului de persoane sau oricărui tip de exploatare. Microbuzul va merge în târguri, în şcoli, la biserici, pentru că o categorie vulnerabilă este cea a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, copii rămaşi în grija bunicilor, şi mergând la biserici am putea atinge şi acest segment de populaţie. De asemenea, un alt obiectiv este acela de a merge la şcoli unde învaţă copiii cu dizabilităţi, pentru că, de multe ori, traficanţii recurg la aceste persoane pentru a le exploata", a spus Aurora Martin.Rând pe rând, elevii au intrat în microbuzul colantat cu imagini semnificative. În interiorul acestuia, au descoperit mai multe manechine, fiecare prezentând experienţe reale ale unor persoane care au suferit diferite forme de exploatare, şi au avut posibilitatea să asculte cu urechile lor poveştile acestora şi să fie părtaşi la coşmarul trăit după ce au căzut în capcanele traficanţilor. La final, elevii au fost vădit impresionaţi de cele auzite."Este o activitate benefică, în special pentru fete. E o iniţiativă foarte bună pentru informarea tuturor asupra pericolelor pe care le putem întâlni. Şi băieţii pot fi victime, dar fetele sunt mai vulnerabile şi cazurile sunt mult mai numeroase. Poate şi de aceea se pune şi mai mult accentul pe fete. Mi s-a părut trist prin ce au trecut fetele acestea", a spus un elev care a vizitat muzeul.Alături de reprezentanţii IPJ Vrancea, şi profesorii le-au povestit elevilor despre pericolele pe care le pot întâlni chiar şi pe reţelele de socializare."Se primesc foarte multe cereri de prietenie pe Facebook de la nişte bărbaţi care arată nemaipomenit de bine în poze. Toţi sunt medici prin SUA, generali de armată, sunt în poziţii foarte importante şi apetisante. Fotografiile acelea arată foarte bine. La o cercetare mai atentă, poţi să îţi dai seama că acele conturi sunt fake-uri pentru că aceleaşi fotografii sunt cam peste tot, numărul de prieteni este destul de mic, în general numai femei. Nu prea are postări pe pagină, iar dacă sunt postări, sunt cu trandafiri, cu dragostea pe care o aşterne la picioare femeilor aflate în căutarea iubirii absolute, raze de soare cât să topească inima fetelor. După prima cerere încep să se înmulţească cererile respective, bărbaţi care mai de care mai frumoşi, mai inteligenţi şi mai bogaţi. Cam aşa se procedează on-line", le-a spus profesorul Carmen Ion elevilor săi.Elevii au fost sfătuiţi să sune la poliţie, să ia legătura cu cadrele didactice sau chiar cu familia persoanei respective, dacă au cunoştinţă despre astfel de cazuri.Microbuzul Muzeului Mobil al Sclaviei Moderne şi-a propus să ajungă în toată ţara, dar şi dincolo de graniţele ţării, în tot sud-estul Europei şi în Balcani, dat fiind faptul că majoritatea victimelor traficului de persoane din Uniunea Europeană sunt recrutate din această zonă.Proiectul este iniţiat de Aurora Martin, în calitate de bursieră a Departamentului de Stat al SUA şi susţinut de American Councils, Ambasada Sustenabilităţii în România şi Baroul Bucureşti. În Vrancea, proiectul s-a desfăşurat în colaborare cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, ai Agenţiei Naţionale de Egalitate de Şanse şi ai Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi. 