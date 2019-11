Guvernul Orban depune jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni

13:00

Ilinca Vandici este una dintre persoanele apropiate lui Cătălin Botezatu şi este alături de el, după momentele cumplite prin care a trecut. Vedeta a mărturisit că vorbeşte foarte des cu designerul şi că se simte destul de bine, dar mai are şi momente dificile în această perioadă de recuperare. Acum, Cătălin Botezatu încearcă să se […] The post Ilinca Vandici, adevărul despre starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu: „Necesită repaos, are momente dificile” appeared first on Cancan.ro.