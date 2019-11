Klaus Iohannis a stat numai două minute la ședința informală a noului Guvern

14:00

Temperaturile se mențin mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până în 14 noiembrie. Potrivit estimărilor publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabile pentru intervalul 4-17 noiembrie, probabilitatea pentru ploi este mare. BANAT În cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatură se vor situa peste normele climatologic specifice în prima […] The post ANM: prognoza meteo pentru perioada 4-17 noiembrie appeared first on Cancan.ro.