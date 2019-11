Bilanţ MCSI: Numărul programatorilor beneficiari ai scutirilor pe venitul salarial a ajuns la 100.000, în 2019

20:20

Startul celei de-a treia ediţii a Bucharest Gaming Week 2019 a fost marcat printr-un vernisaj dedicat artei din jocurile video create în România, într-un eveniment organizat luni seara în incinta Palatului Universul din Bucureşti.Expoziţia de "art video gaming" are scopul de a scoate în evidenţă talentul artiştilor români şi potenţialul uriaş al industriei locale pentru dezvoltarea jocurilor video.În cadrul expoziţiei inedite, publicul poate admira 25 de lucrări realizate pentru jocuri româneşti de artiştii: Daniel Vijoi (AMC Games), Anca Beldie şi Cristian Popa (Amber Studio), Adrian Cruceanu (Killhouse Games), Octavian Nica şi Yanna Zosmer (Critique Gaming), Alexandru Purcărea (Liberty Field) şi Olga Ciob (Alien Pixel Studios).Bucharest Gaming Week 2019, unul dintre cele mai importante şi emblematice festivaluri de gaming din România şi Europa de Sud-Est, este programat să aibă loc în perioada 4 - 10 noiembrie în diferite locuri din Capitală, evenimentul central urmând să se desfăşoare la Palatul Parlamentului, pe 9 şi 10 noiembrie, în trei săli - Unirii, Take Ionescu şi I.I.C.Brătianu.Conform organizatorilor evenimentului, sâmbătă, 9 noiembrie, la doar cinci zile de la derby-ul Ligii 1 dintre Craiova şi Dinamo, cele două echipe se reîntâlnesc virtual de data aceasta pentru un nou meci la Bucureşti. Este vorba de meciul din jocul FIFA 20 dintre Andi Stoica (VFC Dinamo) şi Dan Buzărnescu (Universitatea Craiova 1948). Partida este programată pentru ora 11:00 şi va avea loc în deschiderea Bucharest Gaming Week 2019 de la Palatul Parlamentului.De asemenea, tot pe 9 noiembrie, pe scena mare va fi organizată o competiţie care va aduna cele mai surprinzătoare costume inspirate de jocuri video, benzi desenate şi anime-uri, iar competitorii trebuie să intre cât mai bine în pielea personajelor pentru a câştiga premiul cel mare, respectiv prezenţa la Convenţia Heroes Comic Con din Madrid (14 şi 15 decembrie).Pe parcursul evenimentului, în spaţiul Counter-Strike 20 de ani by AOC Gaming, vor fi celebraţi 20 de ani de la naşterea unuia din cele mai reprezentative titluri din istoria jocurilor video. Cei prezenţi vor putea urmări evoluţia jocului de-a lungul anilor, gamerii putând juca chiar jocul original Counter-Strike 1.6 pe un PC retro - Intel Celeron 2.8GHz, Intel 82865G Graphic Controller 1G RAM.Asociaţia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) va avea un stand unde studiouri indie din România, Danemarca, Brazilia, Ungaria, Bulgaria, Serbia şi India îşi vor prezenta creaţiile, respectiv: peste 20 de titluri de PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch şi mobile. România va fi reprezentată de studiourile Alien Pixel Studios, Sand Sailor Studio, White Pond Games, Lowpoly Interactive, FearLand Team, Bearded Giant Games, Tiny Box Studio, Never Games, Interactive Stone, Edgeflow Studio şi EvilStars Studio.Evenimentul central de la Palatul Parlamentului va aduce turnee de e-sports, precum Finalele ESL Southeast Europe Championships Counter-Strike: Global Offensive şi Brawl Stars cu premii totale de 10.000 de euro. Noua competiţie destinată jucătorilor non-profesionişti de Counter-Strike: Global Offensive, KFC Arena powered by Nexus Gaming oferă echipei câştigătoare premiul de 3.500 de euro. Finalele competiţiilor se joacă pe scena mare a Bucharest Gaming Week 2019.Tot în cadrul evenimentului principal va exista o zonă dedicată creatorilor de conţinut, unde comunitatea de gaming va putea să interacţioneze cu youtuberi la modă, precum: Creative Monkeyz, Lectura de la A la Z, Bercea, Gami (5GANG), Fraţii Munteanu, iRaphahell, Ovidiu 'Ovvy' Pătraşcu, Bobospider, XCretzu, ZaSami, Jaxi, IceManLucky, EpicShorty, Werty şi Mădălin.La fiecare dintre standurile partenerilor, participanţii vor putea să se joace în competiţii şi sesiuni de "free to play" care se concentrează pe jocuri celebre: Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale, Rocket League, League of Legends, FIFA20, PlayerUnknowns Battleground, Fortnite, Gran Turismo, Mortal Kombat 11, Beat Saber, Spider Man, Call of Duty Modern Warfare şi multe altele.Conform datelor Asociaţiei Dezvoltatorilor de Jocuri din România (RGDA), industria de gaming din România a înregistrat o cifră de afaceri de peste 156 milioane de dolari, în creştere cu 11,63% faţă de anul anterior, când valoarea pieţei se situa la 140 de milioane de dolari.Cu peste 80 de studiouri în care se dezvoltă jocuri video, dintre care mai mult de jumătate în Bucureşti, industria de profil are un raport între activitatea de dezvoltare jocuri noi şi cea de servicii de specialitate pentru domeniu de 85% vs 15%. Studiouri pentru dezvoltare sunt deschise şi în Cluj-Napoca, Braşov, Craiova, Iaşi şi Timişoara.În România, activează cele mai mari companii dezvoltatoare de jocuri, printre care: Ubisoft România, Electronic Arts România, Gameloft România, Amber Studio, Bandai Namco Entertainment România, King Games Studio, AMC România, Angry Mob Games.Printre jocurile video dezvoltate în România se regăsesc: FIFA (Electronic Arts), Assasins Creed Origins (Ubisoft), Need for Speed (Electronic Arts) sau Iron Blade (Gameloft). AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)