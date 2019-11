CRAIOVA - DINAMO 4-1 // FOTO Unde e VAR-ul când ai nevoie de el!? Decizie controversată a lui Marius Avram » Trebuia validat golul lui Dinamo?

23:10

Victor Pițurcă, antrenorul lui CS Universitatea Craiova, susține că a avut o discuție personală cu Andrei Ivan înaintea meciului câștigat cu Dinamo, scor 4-1, iar ulterior atacantul a reușit să marcheze de două ori contra „câinilor”.„Evoluția jucătorilor mei a fost foarte bună. Eu am simțit că am avut niște momente când a trebuit să primim penalty. Așa s-a întâmplat și la meciul cu FCSB. Am avut penalty clar și am pierdut 3 puncte. ...