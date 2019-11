METEO. Cod galben de ceaţă în cinci judeţe

18:20

Vehiculul aerian dispune de camere avansate, senzori şi algoritmi. Tehnologia identifică persoane aflate la distanţe de până la 150 de metri, iar informaţiile sunt procesate în timp real. Proiectul este rodul colaborării dintre Police Scotland, compania Thales şi University of the West of Scotland (UWS). Algoritmii, bazaţi pe inteligenţă artificială, sunt capabili să înveţe. „Îi sunt arătate imagini, imagini multe, până când recunoaşte ce sunt obiectele din ele”, a declarat profesorul Carl Schas...