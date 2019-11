Dortmund – Inter: Duel aprig in Germania. Alcacer revine, Reus incert!

23:00

După ce, o bună perioadă de timp, ar fi jucat „la două capete” – cu moștenitorul ”Dragonului Roșu” și cu potentul om de afaceri supranumit ”Droopy” – celebrul fotomodel a ”cotit-o” spre Franța cu un arhitect. Roxana Ilie ar fi dat ”marea lovitură” în plan sentimental, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în […] The post Fotomodela lui Droopy a ”cotit-o” spre Franța cu un arhitect! appeared first on Cancan.ro.