Leo Iorga, condus pe ultimul drum! Imagini exclusive de la înmormântarea îndrăgitului cântăreț

08:40

S-a vorbit, de-a lungul timpului, de un adevărat blestem care a lovit trupa Compact. Teo Peter a încetat din viață în urma unui groaznic accident de circulație provocat de un angajat al Ambasadei Americane de la București, Leo Iorga a murit – sâmbăta aceasta – răpus de o boală incurabilă, iar cu mai mulți ani […] The post Emil Laghia, chitaristul trupei Compact, înjunghiat și ținut 4 zile, fără suflare, într-un apartament. Ce s-a întîmplat cu ucigașul appeared first on Cancan.ro.