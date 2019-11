Premieră la alegerile prezidențiale 2019: BEC nu va mai anunța rezultate provizorii

11:30

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall afirmă că pleacă de la conducerea instituţiei "cu fruntea sus" şi cu credinţa că şi-a respectat jurământul depus la învestire. "(...) deşi de multe ori ministerul a fost sub asediu şi în ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii şi am asigurat respectul faţă de lege şi faţă de aplicarea legii", susţine Birchall.