Actorul Ovidiu Cuncea a venit îmbrăcat în preot la înmormantarea lui Leo Iorga! E de nerecunoscut acum! EXCLUSIV

09:10

Biletul Zilei pe care vi-l propunem astăzi conține trei selecții de la duelurile care au loc în Champions League. Runda a IV-a a fazei grupelor ne propune astăzi dueluri extrem de interesante iar noi ne-am oprit asupra a trei selecții cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. La toate cele trei meciuri pe care […] The post Biletul Zilei » Mizăm 100% pe Champions League! appeared first on Cancan.ro.