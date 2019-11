Adina Buzatu a devenit pilot de raliuri! Ce campion mare i-a stat alături

09:30

Duminică, gruparea bavareză Bayern Munchen a anunțat despărțirea de antrenorul principal Niko Kovac, după înfrângerea umilitoare suferită cu Frankfurt, scor 1-5. Hans Flick, aflat în staff-ul tehnic al croatului, a fost numit interimar pentru următoarele două meciuri, însă se lucrează intens pentru contractarea unui manager cu pedigree, în speță Jose Mourinho. Niko Kovac a fost demis