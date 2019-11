Băiat de 13 ani din Maramureș, dispărut fără urmă luni! Polițiștii fac apel la cetățeni

10:20

Belgianca Kim Clijsters, 36 ani, a anunțat în septembrie că va face o revenire șoc în tenis, începând cu sezonul din 2020. Fosta lidera mondială a suferit însă o accidentare la genunchi, iar acum este nevoită să își amâne întoarcerea la sportul pe care îl iubește, cel puțin pentru luna ianuarie. Implicit, Clijsters va rata Australian Open, […]