Ministrul Justiției vrea ca situația Secției speciale să fie dezbătută în Parlament

16:50

Noul guvern minoritar din Canada are, de rezolvat, intre altele, spinoasa problema a locuintelor. In ultimii ani, preturile la case si chiriile au crescut vertiginos, in timp ce oferta imobiliara e tot mai redusa. Cele mai afectate zone sunt Vancouver si Toronto. In aceste conditii, investiile in imobiliare, in Canada, indiferent de zona, devin din […] Post-ul (Publicitate) Problema locuintelor – mare durere de cap pentru noul guvern canadian apare prima dată în Libertatea.