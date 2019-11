Bomba momentului, de la noul Guvern: modificarea salariilor! Cine ia mai puțini bani

17:10

La 1979, pe vremea răposatului Nea Nicu, se finaliza, după patru ani, unul dintre cele 60 de metrouri existente în întrega lume. La data de 19 noiembrie 1979 primul tronson al magistralei I, in lungime de 8,1 Km cu sase statii, pe distanta Semanatoarea – Timpuri Noi era dat in exploatare, in beneficiul calatorilor. În prezent, construcția magistralei cinci, din Drumul Taberei durează de aproximativ zece ani. Bucureștenii așteaptă exasperați inaugurarea metroului care le-ar salva timp prețios din viață.