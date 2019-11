Ce a spus Doinița Oancea despre operațiile estetice: ”Am început să înțeleg mai bine…”

12:50

Ovidiu Cuncea a fost una dintre cele mai apreciate vedete TV în anii 2000. La emisiunea-concurs “Ciao, Darwin!”, care a debutat la Antena 1 în 2003, Ovidiu făcea echipă cu Dan Negru, prezentatorul show-ului, dar și sexoasa Roxana Ionescu, alias Mama Natură. Ulterior, alături de Roxana, a realizat și emisiunea pentru copii “Vreau să fiu […] The post Actorul Ovidiu Cuncea a venit îmbrăcat în preot la înmormantarea lui Leo Iorga! E de nerecunoscut acum! EXCLUSIV appeared first on Cancan.ro.