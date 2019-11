Clever va deveni FREE NOW. Tot ce trebuie să ştie şoferii şi pasagerii (P)

Clever, startup-ul românesc care face parte din grupul Daimler Mobility Services, devine FREE NOW în următoarele luni, ca urmare a fuziunii serviciilor de mobilitate urbană a celor doi mari giganţi auto Daimler AG şi BMW Group. Alinierea la noul brand, FREE NOW, are loc la nivel global în acest an, în toate cele 10 ţări în care grupul este prezent, printre care şi România.

