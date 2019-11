HOROSCOP 6 noiembrie 2019. Ce ar trebui să facă astăzi Berbecii pentru a li se schimba norocul fără prea multe eforturi

19:10

„Când am intrat în sufragerie, l-am văzut pe Liam având gura plină de şerveţele umede. Am început să le scot cât am putut de repede”, a declarat mama băiatului, Laura S., pentru ziarul local al oraşului. Când a ajuns poliţia,a fost chemată şi ambulanţa pentru că micuţul avea pete roşii pe el. Tatăl, în vârstă de 21 de ani, a fost arestat şi este acum acuzat că a încercat să îşi omoare copilul. „Din moment ce copilul a fost tratat astfel, tatăl a fost conştient că ar putea muri în orice moment. Î...