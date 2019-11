Anunțul momentului despre copilul dispărut din Pecineaga, Constanța. Imaginile cu Iulian surprinse de camerele de supraveghere

19:30

Magistrații Tribunalului Ilfov sunt așteptați miercuri să decidă dacă aprobă sau nu eliberarea condiționată în cazul fostului acționar de la FC Dinamo București, Cristian Borcea, încarcerat din februarie 2019, după condamnarea din dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din județul Constanța. Dacă Tribunalul Ilfov va admite eliberarea condiționată a lui Cristian Borcea, acesta va părăsi Penitenciarul […]