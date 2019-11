Orban garantează că Apărarea va primi în continuare 2% din PIB / Ciucă: Armata Română are nevoie de modernizare

10:20

Şeful AEP: Nu are cum să existe nicio fereastră în vederea fraudării votului • Preşedintele AEP, Constantin Mituleţu-Buică, a declarat, miercuri, după ce un român din Londra a aratat cum poate fi reutilizat autocolantul Votat, că ”nu are cum să existe nicio fereastră în vederea fraudării votului”, pentru că numărarea voturilor se desfăşoară ca într-o secţie din ţară. ”Nu are cum să existe nicio fereastră în vederea fraudării votului, pentru că acel sticker se deslipeşte destul de greu. Deci nu e...